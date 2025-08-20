In der Region ist das Wake-Up-Festival ein fester Bestandteil für viele Musikfans. Damit die Musik- und Begegnungskultur erhalten bleibt, engagieren sich viele Bürger ehrenamtlich. Sarah Mohr und Bastian Haberland berichten lang nicht nur davon.

Seit mehr als 20 Jahren existiert das Wake-Up-Festival in Linkenbach mittlerweile. Über die Zeit entwickelte es sich zu einer besonderen Veranstaltung, die viele Stammgäste hat und die Menschen zusammenbringt. Nun steht die nächste Ausgabe vor der Tür.

Ab Donnerstag, 21. August, können Camper anreisen, am Freitag und Samstag wollen die Bands dann dem Publikum einheizen und für gute Stimmung sorgen, damit die Besucher wieder schöne Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Damit das Festival so funktionieren kann, laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren. Zwei Engagierte, die sich seit Jahren einsetzen, sind Bastian Haberland und Sarah Mohr – beide verbinden viel mit dem „WUF“, wie die Crew es gern nennt.

Festival ist auch Familiensache

Seit der ersten Stunden ist Bastian Haberland mit dabei, denn sein damals jugendlicher Bruder war eines der Gründungsmitglieder und hat das Festival unter anderem mit Benjamin Skupin ins Leben gerufen. „Ich war damals als großer Bruder notwendig, da ich schon einen Autoführerschein hatte“, schmunzelt Haberland. Doch er fuhr nicht nur Materialien von A nach B, sondern setzte auch seine Arbeitskraft eifrig ein.

Das ist bis heute so geblieben. Unter anderem kümmert er sich um die Cocktailbar, verrichtet hier Dienste. Darüber hinaus war er maßgeblich an der Vereinsgründung des Musik- und Kulturvereins Puderbacher Land beteiligt, um das Festival auch rechtlich auf sichere organisatorische Beine zu stellen. Er ist hier der Kassierer und für den operativen Zahlungsverkehr zuständig, also beispielsweise für die Zahlung der Künstler, aber er fertigt auch Steuererklärungen an.

i Bastian Haberland hilft auch regelmäßig beim Auf- und Abbau der Bühne. Bastian Haberland

„Das Wake-Up-Festival ist wie ein jährliches Klassentreffen.“

Helfer Bastian Haberland﻿

Das Wake-Up-Festival und was damit einhergeht, ist ihm ans Herz gewachsen. Viele Freunde sind in der Helfercrew, und an den Festivaltagen trifft er regelmäßig alte Bekannte und ehemalige Schulfreunde. „Das Wake-Up-Festival ist wie ein jährliches Klassentreffen.“ Auch sein jüngerer Bruder, der inzwischen nicht mehr in der Region wohnt, kommt mit seiner Familie zum Wake-Up-Festival – ein großes Familientreffen. Gern schwelgt er auch in Erinnerungen und berichtet von besonderen Erfahrungen.

„Als wir noch keinen Wachdienst beziehungsweise keine Security hatten, gab es früher regelmäßig idyllische Übernachtungen von Crew-Mitgliedern mit Feldbetten auf der Bühne, um das Schlagzeug und die Technik nicht allein zu lassen“, erzählt er. Oder er berichtet auch, als es noch kein organisiertes Camper-Frühstück gab, dass Crew-Mitglieder von einem der letzten Gäste ein „frisches Currywurst-Frühstück in Kaffee-Bechern“ serviert bekamen.

Sarah Mohr über die familiäre Seite des Festivals

Auch Sarah Mohr aus Linkenbach hält die Atmosphäre des Wake-Up-Festivals für besonders. Sie engagiert sich seit rund fünf Jahren mit ihrem Mann Alexander Mohr und den drei Kindern – 12, 15 und 17 Jahre alt – für die Veranstaltung. Unter anderem hilft sie in der Cocktailbar aus, kümmert sich um den Auf- und Abbau, um Dekoration oder auch weitere Planungen. Ihre Kinder bindet sie aktiv mit ein, sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. „Das Wake-Up-Festival ist unwahrscheinlich familiär“, lobt Mohr in höchsten Tönen. Sie habe es noch nie erlebt, dass es dort großen Ärger gab: „Das Festival ist sehr friedlich.“ Und es ist das erste Festival, zu dem sie und ihr Mann die Kinder mithin genommen haben. „Das Festival macht Spaß“, sagt Mohr.

i Sarah Mohr engagiert sich seit Jahren sehr für das Wake-Up-Festival in Linkenbach. Ihre ganze Familie ist hier involviert. Benjamin Skupin

Jetzt freuen sich beide schon sehr auf die diesjährige Veranstaltung und Haberland hier besonders auf die Band Die Manfreds, die er selbst schon auf dem Ruhrpott-Rodeo in Hünxe live gesehen hat. Und Sarah Mohr auf Kmpfsprt, eine Punkrockband aus Köln. Haberland ist einfach nur stolz darauf, dass das Wake-Up-Festival eine lange Geschichte hat, zu der Sarah Mohr und auch er selbst einen gewichtigen Teil beigetragen haben.

Das Programm des WUF

In Zusammenarbeit mit dem Musik- und Kulturverein Puderbacher Land und der Jugendpflege der VG Puderbach rockt die Wake-Up-Festival-Crew wieder den Wald am Freitag und Samstag, 22. und 23. August, die Anreise für Camper ist schon am Donnerstag ab 16 Uhr möglich. Die Gewinne werden auch 2025 gespendet. Der Einlass am Freitag beginnt um 17 Uhr. Das Freitagbandprogramm: 17.45 bis 18.45 Uhr Flaster; 19.15 bis 20.15 Uhr Yerba Colora; 20.45 bis 21.45 Uhr Make the day; ab 22.15 Uhr The Sensitives. Am Samstag ist der Einlass um 12 Uhr. Es gibt ein Kinderprogramm, der Junge Chor Thalhausen tritt um 13.30 Uhr auf, Bieryoga und Camperbingo sind weitere Programmpunkte. Das Samstagbandprogramm: 14.45 bis 15.45 Uhr Saitenhiebe, 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr Lifespark; 17.45 bis 18.45 Uhr Die Manfreds; 19.15 bis 20.15 Fraupaul; 20.45 bis 21.45 Uhr Skameleon; ab 22.15 Uhr Kmpfsprt. Weitere Infos stehen auf www.wakeupfestival.de﻿