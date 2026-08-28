Alle Augen sind momentan auf das aufstrebende Industriegebiet Friedrichshof gerichtet. Das kann bald erweitert werden, entschied nun der Neuwieder Stadtrat. Aber was ist eigentlich mit dem Gewerbegebiet Distelfeld – gibt es da etwas zu berichten?
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Gewerbeflächen sind in Neuwied bekanntlich heiß begehrt. So sehr, dass das Industriegebiet Friedrichshof nun erweitert werden soll. Dafür gab der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nun den Startschuss. Aber während dort fleißig investiert wird, herrscht im Gewerbegebiet Distelfeld praktisch Stillstand.