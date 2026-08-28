Distelfeld und Friedrichshof
Das tut sich in Neuwieds Gewerbe- und Industriegebieten
Weil das Gewerbegebiet Distelfeld laut der Stadt Neuwied voll bebaut ist, möchte man stattdessen das Industriegebiet Friedrichsh
Weil das Gewerbegebiet Distelfeld laut der Stadt Neuwied voll bebaut ist, möchte man stattdessen das Industriegebiet Friedrichshof erweitern. Den dazugehörigen Bebauungsplan nickte der Stadtrat am Donnerstag ab.
Jörg Niebergall

Alle Augen sind momentan auf das aufstrebende Industriegebiet Friedrichshof gerichtet. Das kann bald erweitert werden, entschied nun der Neuwieder Stadtrat. Aber was ist eigentlich mit dem Gewerbegebiet Distelfeld – gibt es da etwas zu berichten?

Lesezeit 2 Minuten
Gewerbeflächen sind in Neuwied bekanntlich heiß begehrt. So sehr, dass das Industriegebiet Friedrichshof nun erweitert werden soll. Dafür gab der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nun den Startschuss. Aber während dort fleißig investiert wird, herrscht im Gewerbegebiet Distelfeld praktisch Stillstand.
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