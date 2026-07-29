Forschung zu Neuwieder Juden
Das tragische Schicksal von Otto Levita
Das Porträtfoto belegt, dass Levita aus guten Verhältnissen stammte.
Das Porträtfoto belegt, dass Levita aus guten Verhältnissen stammte.
Andrea Levine

Eine Rengsdorfer Heimatforscherin hat für das Heimatjahrbuch des Kreises Neuwied das Leben von drei jüdischen Jugendlichen im Nationalsozialismus rekonstruiert. Rätselhaft bleibt das Schicksal des damals 14-jährigen Otto Levita aus Neuwied.

Lesezeit 3 Minuten
Die Stolpersteine, die vor Häusern verlegt werden, aus denen während der nationalsozialistischen Herrschaft Menschen deportiert wurden, machen den Schrecken dieser Zeit erfahrbar. Sie zeigen, dass es sich nicht um abstrakte Ereignisse aus Geschichtsbüchern handelt, sondern dass sie sich direkt im persönlichen Umfeld abgespielt haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedZeitgeschichte
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren