2026 in der VG Puderbach
Das steht im neuen Jahr in Döttesfeld und Dürrholz an
Stephan Sokola

In Dürrholz mit den Ortschaften Werlenbach, Daufenbach und Muscheid ist ebenso wie in Döttesfeld für 2026 einiges geplant. Weshalb ein neuer Tierfriedhof zum „absoluten Alleinstellungsmerkmal“ werden soll.

Neues Jahr, neuer Schwung: Wie viele Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Puderbach können auch Michael Schmid (Döttesfeld) und Stephan Sokola (Dürrholz) über anstehende Planungen und Aktionen berichten. In Döttesfeld wird gerade die endgültige Zulassung des Tierfriedhofs erwartet.

