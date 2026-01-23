Im Ortskern von Oberbieber soll sich etwas tun – auch dadurch, dass in diesem Jahr gleich drei neue Geschäfte kommen. In Torney ist eine Foodbox für Essensspenden geplant.
Eine neue Ortsmitte, große Sanierungsarbeiten und eine Foodbox: Dies sind Themen, die 2026 für die Stadtteile Oberbieber, Gladbach und Torney geplant sind.In Oberbieber stehen in diesem Jahr nicht nur Verschönerungsmaßnahmen, sondern auch Bauvorhaben auf dem Programm, die Einschränkungen mit sich bringen könnten.