Pläne in Neuwieder Stadtteilen Das steht 2026 in Oberbieber, Gladbach und Torney an Regine Siedlaczek 23.01.2026, 09:00 Uhr

i Im ehemaligen „Nah und Gut“ in Oberbieber wird gearbeitet, im Sommer soll dort die Supermarktkette Tante Enso einen Markt eröffnen. Jörg Niebergall

Im Ortskern von Oberbieber soll sich etwas tun – auch dadurch, dass in diesem Jahr gleich drei neue Geschäfte kommen. In Torney ist eine Foodbox für Essensspenden geplant.

Eine neue Ortsmitte, große Sanierungsarbeiten und eine Foodbox: Dies sind Themen, die 2026 für die Stadtteile Oberbieber, Gladbach und Torney geplant sind. In Oberbieber stehen in diesem Jahr nicht nur Verschönerungsmaßnahmen, sondern auch Bauvorhaben auf dem Programm, die Einschränkungen mit sich bringen könnten.







Artikel teilen

Artikel teilen