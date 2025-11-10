Das „Schöppche“ bleibt unverzichtbare Hilfseinrichtung

Bis zu 50 obdach- und wohnungslose Menschen suchen Tag für Tag Hilfe im „Schöppche“. Der Bedarf ist in Neuwied ungebrochen, auch wenn die Betreuung derzeit wegen des Neubaus mit einer Übergangslösung verbunden ist.
Der Winter rückt näher. Die Temperaturen sinken aktuell zumindest nachts schon sehr tief. Die Vorstellung, ohne eine heizbare Wohnung zu sein, ist da besonders bedrückend. In Neuwied ist das aber für einige Menschen bittere Realität. Eine Anlaufstelle ist dann das von der Caritas betriebene „Schöppche“.