Wer zahlt für Straßenausbau?
Das sagt Neuwieder Politik zum wiederkehrenden Beitrag
Auch für die Rostocker Straße in Neuwied soll der wiederkehrende Beitrag für die Kosten des Ausbaus herangezogen werden.
Jörg Niebergall

Der Streit um die Straßenausbaukosten und damit um den wiederkehrenden Beitrag wird in ganz Rheinland-Pfalz geführt. In Neuwied ist die politische Meinung dazu gespalten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Diskussionen über die Straßenausbaubeiträge nehmen kein Ende. Auch in Neuwied wird nicht nur vonseiten der Bürger, sondern auch aus den Reihen der Politiker immer wieder Kritik laut. Doch während die einen die Frage nach Fairness und Abschaffung aufwerfen, sehen die anderen den Sinn hinter den Investitionen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren