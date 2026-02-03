Wer zahlt für Straßenausbau? Das sagt Neuwieder Politik zum wiederkehrenden Beitrag Regine Siedlaczek 03.02.2026, 12:30 Uhr

i Auch für die Rostocker Straße in Neuwied soll der wiederkehrende Beitrag für die Kosten des Ausbaus herangezogen werden. Jörg Niebergall

Der Streit um die Straßenausbaukosten und damit um den wiederkehrenden Beitrag wird in ganz Rheinland-Pfalz geführt. In Neuwied ist die politische Meinung dazu gespalten.

Die Diskussionen über die Straßenausbaubeiträge nehmen kein Ende. Auch in Neuwied wird nicht nur vonseiten der Bürger, sondern auch aus den Reihen der Politiker immer wieder Kritik laut. Doch während die einen die Frage nach Fairness und Abschaffung aufwerfen, sehen die anderen den Sinn hinter den Investitionen.







Artikel teilen

Artikel teilen