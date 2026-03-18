Nach Brandbrief aus Neuwied
Das sagt das Ministerium zu Forderungen von Lehrern
Eine gut entwickelte Lesekompetenz hilft auch bei der Rechtschreibung und beim Wortschatz. Weiterführende Schulen im Kreis Neuwi
Eine gut entwickelte Lesekompetenz hilft auch bei der Rechtschreibung und beim Wortschatz. Weiterführende Schulen im Kreis Neuwied haben in Gesprächen mit unserer Zeitung auf Defizite bei vielen Schülern bei diesen Grundfertigkeiten hingewiesen.
Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Die Lehrer am Rhein-Wied-Gymnasium haben in ihrem Brandbrief auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Wir haben darüber mit weiteren Schulleitungen gesprochen – und dann das Ministerium in Mainz befragt.

Lesezeit 7 Minuten
In den weiterführenden Schulen stellt die Lehrerschaft bei Schülerinnen und Schülern wachsende Defizite bei den Grundlagenkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen fest. Hinzu kommt, dass immer mehr junge Menschen die Dienste von Schulsozialarbeitern in Anspruch nehmen.

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