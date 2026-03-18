Die Lehrer am Rhein-Wied-Gymnasium haben in ihrem Brandbrief auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Wir haben darüber mit weiteren Schulleitungen gesprochen – und dann das Ministerium in Mainz befragt.
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In den weiterführenden Schulen stellt die Lehrerschaft bei Schülerinnen und Schülern wachsende Defizite bei den Grundlagenkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen fest. Hinzu kommt, dass immer mehr junge Menschen die Dienste von Schulsozialarbeitern in Anspruch nehmen.