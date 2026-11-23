Guten Morgen, Kreis Neuwied Das perfekte Weihnachtsmarktwetter Stephanie Mersmann 23.11.2026, 06:00 Uhr

i Das Riesenrad dreht auf dem Neuwieder Knuspermarkt auch wieder seine Runden. Jörg Niebergall

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal geht es um den Knusper- und andere Weihnachtsmärkte, die nach einem verregneten Start am Freitag jetzt mit bestem Wetter aufwarten können.

M ir tut es ja immer leid, wenn die Organisatoren viel Arbeit in eine Veranstaltung stecken und bei dieser dann das Wetter einfach nicht mitspielt. Die Eröffnung des Neuwieder Knuspermarkts am Freitagabend fand jedenfalls nicht in besonders festlicher Atmosphäre statt.







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