„Das Neuwieder Theater ist wunderschön“

Er war schon mehrfach in Neuwied – allerdings bisher stets als Schauspieler. Am Sonntag, 23. März, um 18 Uhr tritt der aus diversen Fernsehsendungen bekannte Moderator, Schauspieler, Musiker und Produzent Hugo Egon Balder erneut im Schlosstheater auf – diesmal allerdings mit dem Soloprogramm „Erzählt es bloß nicht weiter!!“. Unsere Zeitung hatte vorab Gelegenheit, mit dem Entertainer zu sprechen.

Herr Balder, Sie sind vor allem als Moderator und Schauspieler bekannt. Wie kommt es dazu, dass sie jetzt noch mal etwas Neues ausprobieren?

Dafür gibt es zwei Gründe – zum einen haben die Theatertourneen, zu denen mich mein Freund René Heinersdorff in den letzten Jahren überredet hat, immer viel Zeit in Anspruch genommen. Da kam ich oft über Wochen nicht nach Hause. Bei diesem Soloprogramm kann ich mir das besser einteilen. Außerdem wurde ich immer wieder gefragt, ob ich nicht einmal ausführlich aus meinem abwechslungsreichen Leben erzählen möchte. Dem Wunsch wollte ich nachkommen.

Die Anstrengung scheuen Sie offensichtlich nicht – Ihr Auftritt in Neuwied ist am Tag nach Ihrem 75. Geburtstag. Und vormittags treten Sie schon in Köln auf.

Das hat sich eher zufällig ergeben. Auch hier war René wieder beteiligt. Als ich die Tournee geplant habe, bot er mir an, in seinen Häusern aufzutreten. In Köln geht das aber nur am Sonntagvormittag. Aber zwischen den beiden Shows bleibt genug Zeit, um nach Neuwied zu fahren.

Und nach der Feier sind Sie dafür auch noch fit genug?

Ich bin zwar ein fröhlicher und humorvoller Mensch – aber große Feiern sind nicht mein Ding. So kann ich mir auch relativ sicher sein, dass meine Frau mich nicht doch noch mit einer heimlich organisierten großen Party überrascht.

In der Ankündigung des Programmes wenden Sie sich an die „Freunde des gepflegten Humors“. Hat sich für Sie im Laufe der Jahre am Humor etwas geändert – oder bleibt das Lachen gleich?

Natürlich ändert sich die Welt. Aber die Menschen lachen im Grunde immer über die gleichen Dinge. Und diejenigen, die daran etwas ändern wollen, haben ja selbst keinen Humor. Wir Humorprofis machen uns wenig Gedanken darüber, ob wir etwas dürfen oder nicht – ganz im Gegenteil. Das ist auch schön so, und das soll auch so bleiben.

Im Programm erzählen Sie aus ihrem Leben. Ist das dann komplett durchchoreografiert, oder gibt’s auch Platz für Spontanes?

Natürlich gibt es einen geplanten Ablauf. Aber wenn ich etwas erlebe, was ich verarbeiten möchte, dann tue ich das natürlich auch. Zudem bleibt es nicht aus, dass ich auf Zwischenrufe aus dem Publikum reagieren muss.

Sie waren ja schon mehrfach in Neuwied. Ist Ihnen die Stadt im Gedächtnis geblieben? Und was hat Ihnen hier gefallen?

Bei den Theaterauftritten haben wir in dieser Wohnung, die das Theater nutzen kann, zusammengewohnt. Das fühlte sich an wie früher bei Reisen in Jugendherbergen: Gemeinsam kochen, nach den Auftritten noch ruhig zusammensitzen – das ist eine ganz andere Qualität als im Hotel. Und auch den Biergarten am Rhein und die Restaurants gegenüber vom Theater habe ich in bester Erinnerung. Und natürlich Pino im Heimathaus. Aber auch das Theater selbst ist wunderschön.

Nun, eine Renovierung würde aber sicher auch nicht schaden. Was ist in Ihren Augen denn daran so besonders?

Das Haus hat einen schönen Saal – und es hat viel Atmosphäre. Neuen, ganz zweckmäßig ausgestatteten Hallen fehlt oft etwas – damit kommt man als Schauspieler zwar zurecht, aber ich fühle mich in einem Haus wohler, dem man seine Historie anmerkt. In Neuwied spürt man etwa in der Garderobe, dass sie schon viel erlebt hat – das macht für den Auftritt dann doch einiges aus.

In wenigen Worten: Warum sollte man ihr Soloprogramm besuchen?

Zum einen, weil man dabei viel erfährt, was man sonst nie erfahren würde. Und dann, weil man sich zwei Stunden lang gut unterhält und mit lachenden Augen aus dem Saal gehen wird.

Das Gespräch führte .