Schandflecke im Kreis Neuwied Das „Minz“ in Rheinbrohl ging dreimal in Flammen auf Jörg Niebergall 10.04.2026, 14:00 Uhr

i So sah das „Minz" nach dem Feuer im Jahr 2007 aus. Jörg Niebergall

Die ehemalige Gaststätte „Haus Bergfriede“ in Rheinbrohl, im Volksmund auch „Minz“ genannt, ist aktuell nicht mehr als eine Ruine und damit ein „Schandfleck“. In der Vergangenheit haben auch Brände dem Gebäude zugesetzt.

Manchmal gibt es schon erschreckende Zufälle. Dass Reimund Scheidgen als Chef der Rheinbrohler Feuerwehr gleich dreimal am selben Brandherd am „Haus Bergfriede“ („Minz“) zum Löschen ausrücken würde, hätte er beim ersten Alarm am ersten Weihnachtsfeiertag 1999 auch nicht gedacht.







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