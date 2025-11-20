Debatte in Puderbach Das macht die Finanznot mit den Städten und Gemeinden Rainer Claaßen 20.11.2025, 18:00 Uhr

i Moritz Petry, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, mit Gastgeber und Landtagskandidat Jan Petry und Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig (von links) bei der Diskussionsveranstaltung in Puderbach. Rainer Claaßen

Wie steht es um die Haushalte der Kommunen in Rheinland-Pfalz? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Diskussionsveranstaltung von CDU-Landtagskandidat Jan Petry in Puderbach, bei der auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig zu Gast war.

Die Landtagswahl steht vor der Tür – da wundert es nicht, dass CDU-Kandidat Jan Petry mit Veranstaltungen für Aufmerksamkeit sorgen will. Nun haben nicht alle Themen, die in Wahlkämpfen aufs Tapet gebracht werden, tatsächlich große Relevanz. Mit der Diskussionsveranstaltung zur aktuellen Situation der kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz hat Petry aber offenbar einen Nerv getroffen: Fast alle Plätze im Alten Bahnhof in Puderbach waren belegt, ...







