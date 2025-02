Buchpräsentation in Neuwied Das Leben nach der Diagnose Krebs Rainer Claaßen 01.02.2025, 13:00 Uhr

i Die Stühle sind im Rahmen des Kunstprojektes entstanden, das Basis des Buches ist. Von links: die Autorinnen Sabine Zwierlein-Rockenfeller, Sylvia Brathuhn sowie Elmar Hermann vom Neuen Kunstverein Mittelrhein. Rainer Claaßen

Wie lebt man nach der Diagnose Krebs? Immer wieder hat die Frauenselbsthilfe Krebs Kunstprojekte mit betroffenen Frauen gemacht, am Weltkrebstag am Dienstag wird nun das Buch präsentiert, das aus einem dieser Projekte entstanden ist.

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. In Deutschland sind in jedem Jahr über 500.000 Menschen mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Auch wenn inzwischen viele erfolgreiche Behandlungsmethoden geschaffen wurden, stellt die Diagnose in den meisten Fällen das gesamte Leben auf den Kopf.

