Die Wahlberechtigten in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach haben am Sonntag (6. April) mit den Füßen abgestimmt, denn die Mehrheit interessiert es nicht, wer Bürgermeister wird. Das lag jedoch nicht an den Bewerbern, sondern vermutlich an der VG selbst.

Wenn ein Außerirdischer Sie fragen würde, was eine Verbandsgemeinde (VG) ist, was würden Sie sagen. Meine ungeschönte Antwort wäre: Es ist eine Ansammlung von Dörfern, von denen die meisten überlebensunfähig wären, wenn sie sich komplett selbst verwalten müssten. Ihre Lebensversicherung ist sozusagen die VG, denn sie kümmert sich um Grundschulen, Brandschutz, Sportanlagen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie den Flächennutzungsplan. Außerdem erfüllt sie staatliche Aufgaben wie unter anderem das Meldewesen, gibt Reisepässe und Personalausweise aus. All das kostet Geld, daher gibt es die VG-Umlage, die auch jedes der 20 Dörfer in der 2018 neu geschaffenen VG Rengsdorf-Waldbreitbach zahlen muss.

Am Sonntag hatten 21.110 Menschen die Wahl, einen neuen Bürgermeister zu bestimmen. Gerade einmal 9773 haben ihr Wahlrecht wahrgenommen. 53,7 Prozent der Wahlberechtigten interessiert es nicht, wer der künftige Leiter der VG-Verwaltung wird, der für mindestens acht Jahre für die Umsetzung der im VG-Rat getroffenen Beschlüsse und seiner Ausschüsse verantwortlich ist. Der Bürgermeister ist außerdem der oberste Repräsentant der VG und Dienstherr der VG-Mitarbeiter.

Dass gerade einmal 43,6 Prozent entscheiden wollen, wer diese wichtige Aufgabe ab dem 1. Januar 2026 erfüllen soll, ist ein Desaster in einer Region, in der nimmermüde bei jedem Anlass behauptet wird, wie heimatverbunden die Menschen hier sind. Doch die Mehrheit an Aubach und Wied hat in meinen Augen das noch keine acht Jahre alte Konstrukt Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach angezählt. Bereits bei der VG-Ratswahl im vergangenen Jahr war die Wahlbeteiligung auf 65,3 Prozent gesunken. Als Grund die allgemein beobachtete Politikverdrossenheit anzuführen, ist mir hier zu billig. Die Bundestagswahl vor wenigen Wochen hat gezeigt, dass die Menschen ihr Wahlrecht wertzuschätzen wissen. 84,4 Prozent hatten in der VG ihre Stimme abgegeben – ein besserer Wert als der Bundesschnitt.

Auch an den vier Kandidaten hat es am Sonntag nicht gelegen. Zwar ist keiner von ihnen ein echter Menschenfänger, aber jeder hat in seinem Wahlkampf gute Gründe angeführt, ihn oder sie zu wählen. Außerdem gab es dank der vier Bewerber eine echte Wahl zwischen unterschiedlichen Angeboten und nicht wie andernorts im Kreis Neuwied nur einen Kandidaten, was ich für ein Armutszeugnis für die Demokratie halte.

Wenn Sie mich fragen, ist das Konstrukt Verbandsgemeinde ein Auslaufmodell, mit dem sich die wenigsten identifizieren können oder wollen. Gerade in Rengsdorf-Waldbreitbach war es eine Zwangsehe, die schnellstmöglich aufgelöst werden sollte. Die verbandsfreie Gemeinde ist eine Alternative: Denn nicht jeder 300-Seelen-Ort braucht einen eigenen Ortschef oder einen Rat. Wahrscheinlich ist den meisten Menschen auch völlig egal, wie das „Kindchen“ heißt, das sich um ihre Belange kümmert. Hauptsache die Infrastruktur vor der Haustür verbessert sich oder kann zumindest instand gehalten werden. Hier warten viele Aufgaben auf den neuen Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach.