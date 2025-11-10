Asbacher Schlaflabor erklärt Das können die Ursachen für Schlafstörungen sein 10.11.2025, 05:59 Uhr

i Nicht jeder Mensch hat einen guten Schlaf. Anhaltende Schlafstörungen können ernsthafte gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Malte Christians. picture alliance / Malte Christians/dpa

Im Schlaflabor in der Asbacher Kamillus-Klinik behandeln Schlafmedizinerin Katharina Diamantis und ihr Team Schlafstörungen. Sie erzählt etwa, worauf bei der Untersuchung geachtet wird und welche langfristigen Folgen schlechter Schlaf haben kann.

Jeder Mensch schläft mal schlecht und fühlt sich am nächsten Morgen dementsprechend gerädert. In der Regel helfen die Selbstheilungskräfte dabei, diesen Malus innerhalb einer bestimmten Zeit wieder selbst zu regulieren. Doch das klappt nicht bei allen Menschen, manchmal stellt sich eine länger anhaltende Schlafstörung ein, die unterschiedliche Ursachen haben kann.







