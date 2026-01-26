Vorschau auf das Jahr 2026
Das ist in Dernbach und Niederwambach geplant
Die Nordhausstraße in Dernbach ist marode. Ortsbürgermeister Patrick Gleixner ist zuversichtlich, dass sie in diesem Jahr saniert werden kann.
Patrick Gleixner

Das Vorhabenprogramm in den beiden Kommunen Dernbach und Niederwambach reicht von Straßensanierungen bis zur Freiflächen-Photovoltaikanlage. Genaueres erfuhr unsere Zeitung von den beiden Ortsbürgermeistern.

Was liegt im neuen Jahr in meinem Ort an? Diese Frage ist auch für die Bürger von Dernbach und Niederwambach durchaus interessant. Unsere Zeitung hat sich mit den Ortsbürgermeistern Patrick Gleixner (Dernbach) und Lars Reidenbach (Niederwambach) über umzusetzende Vorhaben und das Veranstaltungsprogramm für 2026 unterhalten.

