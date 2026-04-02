AfD-Erfolg in VG Puderbach Das ist aus Sicht von Grünen und SPD nun nötig Justin Buchinger 02.04.2026, 06:00 Uhr

i Vor der Landtagswahl protestierte eine von den Grünen organisierte Mahnwache gegen eine Wahlveranstaltung der AfD in Puderbach. Jörg Niebergall

Mehr als ein Viertel der Wähler in der VG Puderbach hat bei der Landtagswahl für die AfD gestimmt. Unsere Zeitung hat die Politik in der VG gefragt, wie sie nun handeln will. So analysieren SPD und Grüne die Ergebnisse.

Blickt man auf die Ergebnisse der Landtagswahl im Kreis Neuwied, sticht die Verbandsgemeinde (VG) Puderbach heraus. Als einzige VG wurde dort nicht die CDU, sondern die AfD stärkste Kraft. Mit 26,6 Prozent der Stimmen liegt die Partei knapp vor den Christdemokraten und weit über dem Landesschnitt von 19,5 Prozent.







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