Auch Minimalismus in Reinform kann hohen Wohnkomfort bieten. Davon konnte sich unsere Zeitung bei einem Rundgang durch die neuen Tiny-Houses in Döttesfeld überzeugen. Erstaunlich, was auf wenige Quadratmeter passt, was die Bildergalerie beweist.

Der Trend hin zu Minimalismus, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit in Kombination mit den steigenden Preisen für Immobilien und Energie lässt bei vielen den Traum vom Tiny Home (Minihaus) wachsen. Ein Leben auf das Wesentliche reduziert: loderndes Feuer im Kamin, eine wärmende Tasse Tee in den Händen und der Blick in die eisige Natur. So könnte man sich durch den langen kalten Winter kuscheln.

Im Döttesfelder Ortsteil Breitscheid könnte der Traum bald wahr werden. In der Parkstraße hat die Firma Modul Meister aus Koblenz zwei dieser Minihäuser platziert. Mittlerweile wurde auch das Innere mit Leben gefüllt. Unsere Zeitung hat mit Firmenchef Maik Baum mal reingeschaut.

Heimelig und zweckmäßig – sogar mit Waschmaschine

Das größere der beiden Tiny-Häuser überzeugt durch einen Wohn-Esszimmer-Bereich mit Einbauküche, Essecke und Sofagarnitur. Zwei mögliche Schlafzimmer bieten Platz für bis zu vier Personen. Im ersten Stock ist reichlich Stauraum, der aber im Fall der Fälle auch für einen weiteren Schlafplatz genutzt werden kann. Das Badezimmer überzeugt ebenfalls durch Zweckmäßigkeit, auf die Badewanne wurde aus Platzgründen verzichtet. Duschecke, Toilette und Waschbecken, das erinnert leicht an großzügig konzipierte Räume auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen. Wenn da wie hier nicht noch Platz für die Waschmaschine wäre.

Mächtig viel Platz – im Vergleich zum eigentlichen Gebäude – ist auf der Terrasse: Da darf es dann beim Sonnenuntergang schon mal gerne ein wenig später werden. Tisch und Stühle sind jedenfalls in kürzester Zeit wieder verstaut.

Das kleinere der beiden Tiny-Häuser wirkt beim Eintreten noch ein wenig aufgeräumter. Bis zu zwei Personen haben hier Platz, auf ein zweites Schlafzimmer wurde verzichtet. Direkt neben dem Küchentisch führt die Treppe in den ersten Stock. Das Badezimmer ähnelt der „XXL-Variante“ nebenan.

Fazit: Wem das Wesentliche genügt, wer Energie sparen möchte und keine großen Platzansprüche für sich, seinen Partner oder seine Partnerin stellt, der dürfte sich in Tiny-Häusern zu Hause fühlen.