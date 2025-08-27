Im Hotel Weinstock in Linz sind früher internationale Stars und Politiker aus aller Welt abgestiegen. 2021 wurde es an einen Immobilienentwickler verkauft, der große Pläne hatte. Nichts ist bisher realisiert worden.

Linz. Das ehemals schmucke Hotel Weinstock am Ortseingang der Stadt Linz ist zum Schandfleck verkommen. 2021 war das Hotel, in dem internationale Prominenz und Gäste der Bonner Republik jahrzehntelang zu Gast waren, endgültig geschlossen worden. Es wurde an die CG Elementum aus Berlin, ein Tochterunternehmen der Gröner Group, verkauft. Die hatte große Pläne – aus denen jedoch nichts wurde.

Unkraut wächst meterhoch auf dem Gehweg. Müll liegt hinter dem Bauzaun, der Unbefugte am Betreten des Grundstücks hindern soll. Rollläden am Haus sind kaputt. Alles ist schmutzig und verkommen. Nachbarn haben beobachtet, dass immer wieder Personen offenbar unbefugt in der Immobilie wohnen.

„Es ist ein Trauerspiel.“

Helmut Muthers, Stadtbürgermeister von Linz

„Ein Entree zu einer Stadt, für die der Tourismus eine wichtige Rolle spielt, sollte anders aussehen“, sagt Stadtbürgermeister Helmut Muthers. „Wir haben geglaubt, dass Elementum auch baut. Bauanträge wurden eingereicht, und der Stadtrat hat längst grünes Licht gegeben. Wir haben das Ordnungsamt informiert, damit das Grundstück wenigstens in Ordnung gebracht wird. Uns sind die Hände gebunden.“

Auch die Ordnungsbehörde fühlt sich machtlos, wie ein Vertreter der Verwaltung erläuterte. Mehrfach sei der Eigentümer aufgefordert worden, das Grundstück in Ordnung zu bringen. Sämtliche Aufforderungen seien jedoch ins Leere gelaufen. Auch unsere Zeitung hat die CG Elementum angeschrieben und gefragt, wann die Eigentümerin gedenkt, aus dem Schandfleck ein akzeptabel gepflegtes Grundstück zu machen. Vor zwei Jahren war die Antwort: „Sie können versichert sein, dass wir uns regelmäßig um das Areal kümmern und unserer Verkehrssicherungspflicht vollumfänglich nachkommen.“ Das ist offensichtlich nicht geschehen.

i Fast täglich stehen Autos vor dem Gelände, die keine Kennzeichen aus der Region tragen. Sabine Nitsch

Die Linzer Polizeiinspektion (PI) bestätigt auf Nachfrage, dass es vor einiger Zeit immer wieder Einsätze in dem ehemaligen Hotel gegeben habe. Seitdem kontrollieren die Beamten den Bereich verstärkt, und es sei zu keinen weiteren Einsätzen gekommen.

Entsteht in Linz das „Quartier 874“?

Zwischenzeitlich hat sich der Projektentwickler unter dem Dach der Gröner Group offenbar neu aufgestellt. Das „Quartier 874“, wie der Investor sein Vorhaben genannt hat, wird jetzt auf der Internetseite der CG Group beworben. Auf die jüngste Anfrage unserer Zeitung hat die CG Group nicht geantwortet. Auf ihrer Internetseite wird das „Quartier 874“ nach wie vor beworben. 2023 wurde als Realisierungszeitpunkt noch 2028 angegeben. Davon ist jetzt aber nichts mehr zu lesen.

i Als Entree für die Stadt Linz taugt der Zustand aktuell nicht. Sabine Nitsch

Dabei hatte das Berliner Unternehmen noch im Dezember 2023 auf Nachfrage mitgeteilt: „Wir beabsichtigen, das Hotel Weinstock, inklusive dem Saalgebäude, in seiner Substanz zu erhalten und zu reaktivieren. Im Erdgeschoss ist eine gastronomische Nutzung geplant, die auch Saalbetrieb mit einbezieht.“ Aussagen über den Baubeginn könnten jedoch erst getroffen werden, wenn sämtliche Genehmigungen vorlägen. „Dann wird zeitnah mit dem Bau begonnen“, so Elementum. Die Verwaltung hatte damals schon betont: „Von unserer Seite ist alles auf dem Weg. Theoretisch könnten die anfangen.“