Seit 2019 im Gewerbegebiet Das hat Neuwied durch Ansiedlung von Amazon gewonnen Viktoria Schneider 09.09.2026, 06:00 Uhr

i Seit sieben Jahren liefert Amazon Pakete aus dem Verteilzentrum im Gewerbegebiet Distelfeld aus. In der Zeit hat sich das Unternehmen gut in die Region eingefunden. Svenja Wolf

Bestellt ein Neuwieder ein Paket bei Amazon, müsste es durch die Nähe zum Verteilzentrum im Gewerbegebiet Distelfeld doch schneller ankommen – oder? Über Fragen wie diese haben wir mit dem Pressesprecher des Unternehmens, Steffen Adler, gesprochen.

Ein Amazon-Verteilzentrum direkt vor der Haustür, das ist für viele Kunden in Neuwied sicherlich praktisch. Aber kommen ihre Pakete deswegen schneller an? Das haben wir Amazon-Pressesprecher Steffen Adler gefragt und wollten zudem wissen, wie die Region sonst von der Ansiedlung des Versandriesen profitieren konnte.







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