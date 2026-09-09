Bestellt ein Neuwieder ein Paket bei Amazon, müsste es durch die Nähe zum Verteilzentrum im Gewerbegebiet Distelfeld doch schneller ankommen – oder? Über Fragen wie diese haben wir mit dem Pressesprecher des Unternehmens, Steffen Adler, gesprochen.
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Ein Amazon-Verteilzentrum direkt vor der Haustür, das ist für viele Kunden in Neuwied sicherlich praktisch. Aber kommen ihre Pakete deswegen schneller an? Das haben wir Amazon-Pressesprecher Steffen Adler gefragt und wollten zudem wissen, wie die Region sonst von der Ansiedlung des Versandriesen profitieren konnte.