Gemeinnützige Einrichtung Das hat Andreas Koch als neuer Chef des HTZ Neuwied vor Jörg Niebergall 03.09.2026, 06:00 Uhr

i Der neue HTZ-Geschäftsführer Andreas Koch arbeitet bereits seit einem halben Jahr in Neuwied. Jörg Niebergall

Ein Norddeutscher mit ungewöhnlichem Werdegang wechselt nach Neuwied – und will Bewährtes bewahren, statt alles umzubauen. Warum ihn die Aufgabe als Chef des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums reizt und was er mitbringt, erzählt er hier.

Was treibt einen gebürtigen Norddeutschen, Marineoffizier, promovierten Kaufmann, Professor und langjährigen Geschäftsführer im fortgeschrittenen Berufsleben noch ins Neuwieder Becken? Die Antwort ist einfach: die Lust, es noch einmal wissen zu wollen.







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