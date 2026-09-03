Ein Norddeutscher mit ungewöhnlichem Werdegang wechselt nach Neuwied – und will Bewährtes bewahren, statt alles umzubauen. Warum ihn die Aufgabe als Chef des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums reizt und was er mitbringt, erzählt er hier.
Lesezeit 2 Minuten
Was treibt einen gebürtigen Norddeutschen, Marineoffizier, promovierten Kaufmann, Professor und langjährigen Geschäftsführer im fortgeschrittenen Berufsleben noch ins Neuwieder Becken? Die Antwort ist einfach: die Lust, es noch einmal wissen zu wollen.