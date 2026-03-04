Ausblick auf 2026 Das haben Isenburg, Marienhausen und Stebach vor Charley Burke 04.03.2026, 14:00 Uhr

i In Isenburg ist die Beseitung von Frostschäden an den innerörtlichen Straßen geplant. Charley Burke

Unsere Zeitung wirft zusammen mit den kommunalen Spitzen in den Orten im Kreis Neuwied einen Blick auf das, was im Jahr 2026 so alles ansteht. Jetzt haben wir mit den Ortsbürgermeistern von Isenburg, Marienhausen und Stebach gesprochen.

Während in den Ortsgemeinden Marienhausen und Isenburg für das Jahr 2026 einiges auf der Agenda steht, muss Stebach aufgrund der angespannten Haushaltslage kleinere Brötchen backen. Wir haben nachgehört, was in den Orten im Einzelnen ansteht.Marienhausen startet mit einem wichtigen Meilenstein ins neue Jahr: „Die Erschließungsmaßnahme unseres Baugebietes ‚Auf dem Herzenberg‘ ist erfolgreich abgeschlossen.







