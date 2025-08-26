Wilfried Meitzner ist seit 15 Jahren Stadtarchivar in Unkel. Jetzt sucht er einen Nachfolger oder Nachfolger-Team, dem er das Archiv übergeben kann. Archivare sind auch Detektive, wenn es darum geht, Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen.

Unke l. Wilfried Meitzner ist das Gedächtnis der Stadt. Wer etwas über die Geschichte von Unkel wissen will, über Gebäude und Straßenzüge, aber auch über Vereine, historische Persönlichkeiten oder was auch immer man über Unkel wissen kann, der schaut bei Wilfried Meitzner vorbei. Seit 15 Jahre betreut er das Stadtarchiv und weiß sogar Dinge, die man in Unkel gar nicht wusste oder längst vergessen hat. Jetzt will sich der 82-Jährige – das Alter merkt man ihm übrigens überhaupt nicht an – langsam aus dem Ehrenamt zurückziehen und sucht zusammen mit der Stadt Unkel einen Nachfolger oder ein Nachfolger-Team.

„Es wäre gut, wenn ich die nächsten Archivare einarbeiten kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit“, sagt er. Auch er sei mehr als ein Jahr von seinem Vorgänger Rudolf Vollmer an die Aufgabe herangeführt worden. „Das war gut so, und es war sehr hilfreich, sich langsam einen umfassenden Überblick verschaffen zu können. Das Amt des Stadtarchivars ist durchaus arbeitsintensiv, es bringt vor allem aber sehr viel Freude“, so Meitzner, der 2022 für sein Engagement mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet wurde.

i 200 laufende Meter Stadtgeschichte sind in Kisten, aber auch Akten zu finden. Sabine Nitsch

Welche Kompetenzen sollten der oder die neuen Stadtarchivare mitbringen? „Neugier auf die Geschichte, Leidenschaft für Unkeler Stadtgeschichte, man sollte den Dingen auch gern auf den Grund gehen wollen, und man sollte Zeit haben“, umreißt Meitzner den oder die optimalen Kandidaten. Er selbst hat sich schon immer, sogar schon als zwölfjähriger Junge, für Geschichte interessiert. Diese Leidenschaft blieb ein Steckenpferd. Nach einer Banklehre und Jura-Studium arbeitete er bei der Volksbank Beuel, qualifizierte sich immer weiter und wurde Projektleiter und betreute auch den Neubau der Hauptverwaltung der fusionierten Volksbank Bonn Rhein-Sieg. 2003 ist er in den Ruhestand getreten, und 2006 zog er mit seiner Frau Gisela, einer gebürtigen Unkelerin, in ihr Elternhaus nach Unkel. „Ich hatte Zeit, bin sofort in den Geschichtsverein eingetreten und habe Vollmer kennengelernt“, erinnert er sich, wie seine Weichen in Richtung Stadtarchiv gestellt wurden.

Historische Schätze

Das Unkeler Stadtarchiv ist nicht irgendein Archiv. Es beherbergt historische Schätze, um die andere Archive die Unkeler durchaus beneiden. „Wir haben Akten und Schriften oder Exponate, die bis 1361 zurückreichen. Das erste Archiv von Unkel war im Kirchturm von St. Pantaleon. In der Schöffenkiste wurden dort die wichtigen Papiere und Urkunden aufbewahrt, weil der Kirchturm der sicherste Platz gegen Diebstahl und Feuer war“, berichtet er. Jetzt ist das Archiv im Obergeschoss des Rathauses beheimatet. „Wir haben Bücher, Zeitungssammlungen, Nachlässe und andere Archivalien, die in rund 200 laufenden Metern Regalflächen untergebracht sind“, erläutert Meitzner. Auch fränkische Grabbeigaben aus dem sechsten und siebten Jahrhundert, die man 1923 beim Bau von zwei Lehrerdienstwohnungen auf dem Gelände des heutigen Rathauses der Verbandsgemeinde fand, sind in Vitrinen ausgestellt. „Sie sind der Beweis dafür, dass Unkel schon rund 250 Jahre vor seiner ersten urkundlichen Erwähnung besiedelt war“, betont er.

Urkunden von 1361 bis 1772 werfen weitere Schlaglichter auf die Vergangenheit von Unkel. Die wertvollsten Schätze des Archivs seien jedoch das alte Ratsbuch, geführt von 1594 bis 1607, in dem alle Ratssitzungen protokolliert wurden, außerdem handschriftliche Protokollbücher der Bürgermeisterei Unkel in der Zeit zwischen 1850 bis 1899. „Wir sind stolz darauf, die vollständige Liste der Bürgermeister-Rechnungen von 1591 bis 1710 und die Baumeister-Rechnungen von 1672 bis 1790 im Archiv zu haben. In ihnen sind die genauen Kosten der Stadt sowie der Bürger für die einzelnen Jahre aufnotiert.“ Dazu kommen die Hebbücher, das sind Steuerbücher von Unkel, Rheinbreitbach und Bruchhausen zwischen 1562 bis 1790, die Auskunft über Reichtum und Besitz der Bürger geben. Die Armen-Fürsorge werde durch die Akten der Armen-Provisoren erhellt. Einen Einblick in die Volksseele würden außerdem die vielen Gerichtsakten des 18. und 19. Jahrhunderts bieten. „Der bekannteste Fall behandelt den Kleptomanen Anton Kühlwetter, der 1739 hingerichtet wurde“, so Meitzner. Die preußischen „Faden-Akten“ von 1817 bis 1925 geben Einblicke in die preußische Verwaltung der Bürgermeisterei Unkel.

i Eine schöne Handschrift , die für Ungeübte aber nur schwer zu entziffern ist Sabine Nitsch

Das Archiv bekommt auch Nachlässe, wie von dem verstorbenen Ehrenbürger Fritz Bagel. „Auch der Journalist Leo Klevenhaus hat uns sein eigenes Zeitungsarchiv überlassen.“ 2017 habe der Geschichtsverein die Digitalisierung des Archivs in die Wege geleitet. „Damit sollen wichtige Akten mit knappen Suchbegriffen schnell gefunden werden können.“ Corona habe den Bemühungen jedoch ein Ende gesetzt. Es könnte eine Aufgabe der kommenden Stadtarchivare, meint er.

Das Archiv ist ein Spiegel der Zeit, in dem es auch heute noch immer wieder Neues zu entdecken gibt. „Ein Archivar ist, wenn er will auch Detektiv. Es ist spannend, in der Zeit zurück zugehen und auf Dinge zu stoßen, die nicht bekannt waren, die unter Umstände sogar ein anderes Licht auf die lokale Historie werfen. Wir dachten zum Beispiel, dass das meiste rund um die Nazizeit verbrannt wurde. Aber für ein Theaterstück des Geschichtsvereins haben wir recherchiert und noch viele Amts- und Sitzungsakten und Schriftverkehr aus den Jahren 33 und 34 gefunden“, berichtet er.

Immer wieder erreichen ihn auch Anfragen von Ahnenforschern oder von Leuten, die in Unkel ein Haus gekauft haben und jetzt etwas über die Geschichte ihres neuen Domizils wissen wollen. Die meisten alten Häuser sind beschrieben. Alte Fotos belegen jedoch, dass es immer noch vieles gibt, was im Dunkel der Geschichte liegt, meint Meitzner und zeigt historische Fotos einer Familie, die sich auf der Terrasse eines imposanten Anwesens versammelt hat. „Vielleicht kann ja irgendjemand sagen, welche Familie das ist und wo das Haus stand“, hofft der Stadtarchivar

i Meitzner konnte bisher nicht herausfinden, in welchem Jahr das Foto entstand, wer die Familie auf der Terrasse ist und wo das Haus stand Sabine Nitsch. Stadtarchiv Unkel

Meitzner will sich nicht aus dem Stadtarchiv zurückziehen, weil er sich zur Ruhe setzen will. Im Gegenteil. Er hat noch sehr viel vor. „Dazu brauche ich aber Ruhe und Zeit“, sagt er. So will er über die Geschichte von gut Haanhof schreiben, auch eine Edition zum Thema das Anwesen Geschichte der Familie Henkel/Bagel plant er. „Ich habe schon über ihre Geschichte geschrieben und würde gerne weiter recherchieren und ein Buch daraus machen.“ Auf seiner To-do-Liste steht außerdem die Recherche rund um Pastor Gregor Schwamborn, der vor 100 Jahren in sehr schwerer Zeit Großes für die Bevölkerung von Unkel geleistet hat. Meitzner hofft jetzt auf geschichtsbegeisterte, die das Stadtarchiv weiter führen wollen und vielleicht noch viele historische Schätze ans Licht bringen.