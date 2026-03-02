Neues Leben an der Wied Das frühere Hotel Wiedfriede wird zum modernen Wohnprojekt Daniel Dresen 02.03.2026, 17:00 Uhr

i Angela Ante erfüllt sich einen Lebenstraum: Das ehemalige Hotel "Wiedfriede" im Dattenberger Ortsteil Arnsau wird zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Heinz-Werner Lamberz

Vom Hotelbetrieb zum Mehrgenerationenhaus: In Dattenberg-Arnsau entstehen im „La Casa WoGE“ die ersten Wohnungen gegen die Vereinsamung im Alter. Eigentümerin Angela Ante setzt auf energetische Sanierung, Gemeinschaftsgarten und sogar Probewohnen.

Eigentlich sollte der Umbau des ehemaligen Hotels „Wiedfriede“ im Dattenberger Ortsteil Arnsau zum Mehrgenerationenhaus „La Casa WoGE“ schon längst abgeschlossen sein. Doch die Baugenehmigung für den Umbau des Hotelgebäudes, das in den vergangenen 103 Jahren immer wieder erweitert wurde, dauerte deutlich länger als ursprünglich angenommen, erklärt Eigentümerin Angela Ante.







