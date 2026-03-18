Meinung zum Lehrer-Brandbrief Das Feld „Bildung“ ist tagtäglich zu beackern Ralf Grün 18.03.2026, 13:00 Uhr

i Lösungen für die Probleme in Sachen Bildung dürfen nicht nur vom Geld abhängig gemacht werden, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün. Jens Weber. MRV

Wenn man die wachsenden Defizite bei Schülern bekämpfen und ihnen auch angesichts vermehrter psychischer Belastungen helfen möchte, muss sich nicht nur Schule weiterentwickeln, sagt unser Redaktionsleiter Ralf Grün. Land und Eltern sind auch gefragt.

Immer mehr Schüler an weiterführenden Schulen weisen offenbar Defizite bei den Bildungsgrundlagen auf, Stichwort Sprachkompetenz. Und das betrifft bei Weitem nicht nur Schüler mit Migrationshintergrund. Zudem steigt der Bedarf an Schulsozialarbeit immens an.







Artikel teilen

Artikel teilen