Altes Fabrikgelände in Neuwied Das bedeutet Umbau des Boesner-Geländes für den Verkehr Viktoria Schneider 08.04.2026, 05:00 Uhr

i Die Neugestaltung des ehemaligen Boesner-Geländes könnte Folgen für die angrenzende Augustenthaler Straße und die Austraße haben. Unter anderem sollen mehrere Gehwege verbreitert werden. Jörg Niebergall

Das ehemalige Boesner-Gelände in Neuwied soll sich grundlegend verändern. Laut aktuellen Planungen sollen etwa neue Wohnungen, Bürogebäude und Vereinsräume entstehen. Was das für den Verkehr in den umliegenden Straßen bedeutet, erklärt nun die Stadt.

Es ist ein ehrgeiziger Plan: Auf dem früheren Boesner-Gelände in Neuwied sollen neue Wohn - und Gewerbeflächen entstehen. Das kündigte der Investor und Bauherr Fox Projektbau GmbH kürzlich bei einer Bürgerversammlung an. Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen, doch viele Anwohner fragen sich: Welche Auswirkungen könnte das auf den Verkehr in Nieberbieber haben?







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