Erpel. Die kleine Gemeinde Erpel will ihr „Tafelsilber“, die Hinterheide, meistbietend verkaufen, weil sie wie viele andere Kommunen auch unter chronischer Finanzknappheit leidet. Sie muss hohe Ausgaben stemmen, zum Beispiel für die Erweiterung des Kindergartens, die Millionen verschlungen hat, die Erpel gar nicht hat. Die Topografie im Rheintal verhindert außerdem die Ansiedlung von weiterem Gewerbe im Ort.

Die Hinterheide liegt in der Höhenlage bei Kretzhaus auf Erpeler Gebiet, vor den Toren der Gemeinde Windhagen. Seit mehr als 20 Jahren ist dort schon die Entwicklung eines Gewerbegebiets angedacht. Immer wieder verliefen die Bemühungen, die Idee auch umzusetzen, aus unterschiedlichen Gründen im Sand. Das soll sich jetzt ändern.

Investoren mit innovativen und nachhaltigen Konzepten gesucht

Die Gemeinde will das rund 11,6 Hektar große Gelände nicht mehr selber entwickeln, sondern verkaufen oder als Erbpacht verpachten, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigt. Die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH führt für die Gemeinde ein Interessenbekundungsverfahren durch, um mögliche Investoren zu suchen, die sich mit „innovativen und nachhaltigen Konzepten zu den von der Ortsgemeinde gesteckten Rahmenbedingungen“ bewerben sollen.

„Nach Beendigung und erster Sichtung der Bewerber des Investorenwettbewerbs durch die Kommunalberatung hofft der Gemeinderat, aus den fünf Finalbewerbern den bestmöglichen Partner für Erpel ermitteln zu können“, heißt es. Gemeinsam soll dann nach der Entwicklung eines Konzepts die Umsetzung realisiert werden. So ist zumindest der Plan.

Jahrelange Vorgeschichte

Bereits im Jahr 2003 stellte die Ortsgemeine Erpel Überlegungen an, eigene Wald- und Grünflächen als Gewerbeflächen nutzbar zu machen, weil wegen der Hochwasser 1993 und 1995, ursprünglich angedachte Flächen zwischen B 42 und Heisterer Straße in Erpel nicht mehr in Betracht kamen. Im Jahr 2005 folgte der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans, der aber nicht mehr umgesetzt wurde.

Der Naturschutz machte letztlich den Erpelern einen Strich durch die Rechnung. Auch die Windhagener waren von den Erpeler Plänen nicht begeistert. Im Jahr 2022 unternahm die Gemeinde einen erneuten Vorstoß, die Weichen dafür zu stellen, dass durch Verkauf oder Verpachtung der Hinterheide dringend benötigtes Geld in die klammen Kassen der Gemeinde gespült wird und die spätere Ansiedlung von Gewerbe endlich zu nennenswerten Gewerbesteuereinnahmen führt.

Gewerbe soll nachhaltig sein

Der Ortsgemeinderat fasste, basierend auf dem geänderten Flächennutzungsplan, einen Grundsatzbeschluss zur Entwicklung entsprechender Gewerbeflächen im Gebiet der Hinterheide. Die Bedingung: hohe Umweltverträglichkeit. So sollte der angedachte Gewerbepark als CO2-neutraler Gewerbepark nachhaltig sein. Eine Investorengruppe warf ihren Hut in den Ring. Allerdings ohne Erfolg.

2024 stand das Thema wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderates, weil offenbar gleich zwei Projektentwickler zwischenzeitlich Interesse an der Erpeler Hinterheide angemeldet hatten. Einer legte auch ein Kaufangebot vor. Wegen der Brisanz des Themas sprach sich der Rat für eine Bürgerversammlung Ende 2024 aus, um die Bürger über die Planungen rund um ihr „Tafelsilber“ zu informieren.

Die Nachfragen der Bürger bei der Veranstaltung zeigten sehr deutlich, was sie wollen und was sie ablehnen. Das Areal dürfe nicht „verscherbelt“ werden, forderten sie. Das vorliegende Kaufangebot sei viel zu niedrig. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass die Gewerbesteuer in der Gemeinde gezahlt wird.

Hinterheide soll dauerhaft Geld in die Kassen spülen

Geregelt werden soll auch, dass für die Gemeinde keine Kosten rund um die Planung und Realisierung entstehen. Wichtig war den Bürgern außerdem, dass die Interessenten im Vorfeld gründlich unter die Lupe genommen werden, ob sie auch über das nötige Kapital verfügen.

Die Wählergruppe Demokratie vor Ort Erpel (DvOE) betonte, dass sie einen Verkauf sehr kritisch sieht und ihn ablehnt. Sie will, dass durch die Hinterheide dauerhaft Einnahmen für die Gemeinde generiert werden können.

Kontakt für Interessenten

Jetzt hofft Erpel auf mögliche Investoren. Diese können sich bei der Kommunalberatung unter www.kommunalberatung-rlp.de oder der Ortsgemeinde Erpel unter ogerpel@vgvunkel.de informieren.