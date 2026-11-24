Kritik nach dem Megastau Darum war Großkontrolle auf der Raiffeisenbrücke nötig Stephanie Mersmann 24.11.2026, 13:44 Uhr

i Auf der Raiffeisenbrücke ist am Freitagabend ein immenser Stau entstanden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Anderthalb Stunden länger als sonst brauchten sie am Freitagabend für den Weg über die Raiffeisenbrücke, schildern einige Autofahrer. Manch einer fragt sich: Warum musste die Kontrolle just zu diesem Zeitpunkt stattfinden? Die Polizei nimmt Stellung.

Der Megastau auf der Raiffeisenbrücke, in dem am Freitagabend Tausende Menschen standen, ist auf eine Großkontrolle der Polizei zurückzuführen. Das teilte die Behörde schnell mit – aber bis jetzt blieb eine Frage offen: Warum musste diese Kontrolle ausgerechnet zu einer Zeit stattfinden, in der erfahrungsgemäß zahlreiche Menschen unterwegs und starke Auswirkungen auf den Verkehr zu erwarten sind?







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