Rund um die Uhr sind die Kameras auf sie gerichtet: Bei der Reality-TV-Serie „Temptation Island“ testen Paare getrennt voneinander ihre Treue. Verführerinnen und Verführer versuchen, diese zu stören – Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in diese Rolle.
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Vier Paare testen getrennt voneinander ihre Treue – und das vor der Kamera, in zwei verschiedenen Villen auf einer Insel. Hier kommt Sabrina Pütz aus Neuwied ins Spiel: Sie wohnt für zwei Wochen mit den vergebenen Männern und anderen Single-Frauen in einer der Villen und hat die Aufgabe, die Männer zu verführen, die eigentlich in einer Beziehung sind.