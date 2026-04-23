TV-Show Temptation Island
Darum verführt Sabrina aus Neuwied Männer auf der Insel
Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in die Rolle einer "Verführerin".
Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in die Rolle einer "Verführerin".
RTL

Rund um die Uhr sind die Kameras auf sie gerichtet: Bei der Reality-TV-Serie „Temptation Island“ testen Paare getrennt voneinander ihre Treue. Verführerinnen und Verführer versuchen, diese zu stören – Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in diese Rolle.

Lesezeit 3 Minuten
Vier Paare testen getrennt voneinander ihre Treue – und das vor der Kamera, in zwei verschiedenen Villen auf einer Insel. Hier kommt Sabrina Pütz aus Neuwied ins Spiel: Sie wohnt für zwei Wochen mit den vergebenen Männern und anderen Single-Frauen in einer der Villen und hat die Aufgabe, die Männer zu verführen, die eigentlich in einer Beziehung sind.

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