TV-Show Temptation Island Darum verführt Sabrina aus Neuwied Männer auf der Insel Maja Schmidt 23.04.2026, 14:48 Uhr

i Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in die Rolle einer "Verführerin". RTL

Rund um die Uhr sind die Kameras auf sie gerichtet: Bei der Reality-TV-Serie „Temptation Island“ testen Paare getrennt voneinander ihre Treue. Verführerinnen und Verführer versuchen, diese zu stören – Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in diese Rolle.

Vier Paare testen getrennt voneinander ihre Treue – und das vor der Kamera, in zwei verschiedenen Villen auf einer Insel. Hier kommt Sabrina Pütz aus Neuwied ins Spiel: Sie wohnt für zwei Wochen mit den vergebenen Männern und anderen Single-Frauen in einer der Villen und hat die Aufgabe, die Männer zu verführen, die eigentlich in einer Beziehung sind.







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