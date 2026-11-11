Ihm wird Betrug vorgeworfen
Darum steht Neuwieder Pflegedienst-Chef vor Landgericht
Am Landgericht Koblenz läuft ein Verfahren gegen den früheren Chef eines Pflegedienstes im Kreis Neuwied.
Am Landgericht Koblenz läuft ein Verfahren gegen den früheren Chef eines Pflegedienstes im Kreis Neuwied.
Thomas Frey/dpa

Amts- oder Landgericht – wer verhandelt Betrug? Entscheidend sind Schwere, zu erwartende Strafe und Komplexität. Das Verfahren gegen den früheren Geschäftsführer eines Neuwieder Pflegedienstes wird aktuell vor dem Landgericht in Koblenz verhandelt.

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Warum wird ein Betrugsverfahren vor dem Amtsgericht und ein anderes vor dem Landgericht in Koblenz verhandelt? Entscheidend sind vor allem die Schwere des Tatvorwurfs und die zu erwartende Strafe. Grundsätzlich ist das Amtsgericht für Strafverfahren zuständig, in denen eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren zu erwarten ist.
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