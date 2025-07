Die mobilen Gärten stehen erst seit wenigen Tagen auf dem Neuwieder Marktplatz – und sorgen neben Abkühlung auch für Diskussionen. Manche Besucher des Platzes freuen sich über die neuen Sitzgelegenheiten, die zusätzlich die Option bieten, sich mithilfe von Nebeldüsen zu erfrischen. Andere stehen dem Projekt sehr skeptisch gegenüber. Insbesondere wird kritisiert, dass für den Umbau des Platzes Bäume gefällt wurden. Deren Schatten hätte, so die Kritik, ohne zusätzlichen Aufwand für niedrigere Temperaturen gesorgt.

Neu gepflanzte Bäume helfen in Zukunft

Das Argument greift aber nur bedingt: Zum einen ist auf älteren Aufnahmen des Platzes zu erkennen, dass das Laubdach der alten Bäume nicht allzu dicht war. Zudem wurden im Rahmen des Umbaus neue Bäume gepflanzt, die die zu erwartenden höheren Temperaturen deutlich besser vertragen und so perspektivisch ebenfalls für Abkühlung sorgen sollen.

Das hilft allerdings erst in der Zukunft. Die nun aufgestellten Gärten sind als kurzfristige Lösung gedacht. Florian Zeitler, Geschäftsführer des Herstellers „Mobiga“ aus Neustadt an der Weinstraße, erklärt: „Das Problem stellt sich in vielen Städten: Plätze in den Zentren heizen sich bei Sonnenschein stark auf. Unsere Gärten wirken dem entgegen und sorgen für eine bessere Aufenthaltsqualität.“

Dem Klimaanpassungsmanager der Stadt Neuwied, Daniel Ragonese, war ein „Mobiga“-Garten im vergangenen Jahr in Koblenz aufgefallen. Daraufhin nahm er Kontakt mit dem Unternehmen auf und sorgte dafür, dass Mittel aus einem Förderprogramm für vier dieser Gärten genutzt werden. Für die Mietkosten für drei Monate wird ein hoher fünfstelliger Betrag fällig, der nur zu einem geringen Teil aus dem Stadtbudget bestritten werden muss.

Ob die Gärten, die bei Bedarf mit geringem Aufwand beiseite geräumt werden können, danach noch einmal nach Neuwied kommen, wird erst nach der Testphase entschieden. Sollte das Wetter in diesem Sommer sich so weiterentwickeln wie in den vergangenen Tagen, bleibt der Bedarf an Abkühlung wohl überschaubar.