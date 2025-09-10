Seit der Umgestaltung des Marktplatzes in der Neuwieder Innenstadt gibt es hier viel weniger Parkplätze. Am Dienstag reihten sich hier aber wieder die Pkw aneinander. Wie kann das sein?

Wer am späten Dienstagnachmittag am neu gestalteten Marktplatz vorbeifuhr, konnte sich in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen: Ordentlich aufgereiht standen auf dem gepflasterten Bereich gleich sieben geparkte Autos nebeneinander. Schnell machten Bilder von dieser Konstellation auf Social Media die Runde – und während manche Verständnis dafür äußerten, dass der Platz wieder so genutzt wurde, wie das zuvor jahrelang der Fall war, plädierten andere gleich für drakonische Strafen und den Einsatz eines Abschleppdienstes. Doch wie kam es zu dieser „subversiven“ Nutzung?

Aus drei Autos wurden schnell mehr

Die Stadt stellt den Platz im Rahmen der Aktion „Neuwied macht mit“ für Vereine und andere Interessengemeinschaften zur Verfügung. Das Angebot nutzte die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (Kfd) am Dienstag für eine Aktion im Zusammenhang mit einer Aktionswoche zum Thema Mut. Zum Be- und Entladen von Material fuhren Teilnehmerinnen deshalb drei Pkw dicht an die Kirchenmauer heran.

Eine städtische Angestellte bat dann laut Veranstalterin Ruth Solbach darum, diesen Bereich aus Brandschutzgründen frei zu machen – und schlug vor, die Autos während der Veranstaltung vor der Toilettenanlage zu parken. Wegen des schlechten Wetters verlagerten sich die Aktionen der Damen der Kfd dann aber schnell in die benachbarte Marktkirche. Offenbar werteten andere Autofahrer die drei abgestellten Wagen als Einladung und stellten die eigenen Fahrzeuge daneben.

Die Stadtverwaltung stellt klar, dass diese Situation zukünftig nicht mehr auftreten soll. „Unser Stadtmarketing wird auch bei künftigen Veranstaltungen im Vorfeld deutlich machen, dass das Parken auf dem Marktplatz nicht gestattet ist. Die Bilder fallen so hoffentlich unter die Kategorie ,einmal ist keinmal’“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kfd-Veranstaltung selbst wurde derweil durchgängig positiv bewertet. Einige Passanten kamen durch die Musik der Band „Monjoy“ angelockt sogar spontan in die Kirche.