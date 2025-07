Darum ist ein Traktor in Rengsdorf einfach umgefallen

Ein Traktor hat sich auf der alten B256 in Höhe der Discounter überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben. Die Straße war am Montagnachmittag voll gesperrt. Die Polizei erklärt, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte.

Als die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach am Montagnachmittag an der Westerwaldstraße in Rengsdorf anrückte, wusste sie nur, dass es einen Unfall gegeben hatte. „Verkehrsunfall unklar“ hieß es bei der Alarmierung, die um 16.18 Uhr einging.

Auf der alten B256 in Höhe der Discountermärkte bot sich den Einsatzkräften dann ein ungewöhnlicher Anblick: Ein Traktor hatte sich überschlagen und war auf der Seite liegen geblieben, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt.

Doch wie kam es dazu, dass ein Traktor auf gerader Fahrbahn umstürzt? Im Gespräch teilt die Polizei mit, dass die Fahrerin Zeugenaussagen zufolge durch ein mitgeführtes Tier abgelenkt war, leicht von der Fahrbahn abkam - und durch das ruckartige Zurücklenken des Traktors diesen aus dem Gleichgewicht brachte. Das Gefährt stürzte um, wobei die Fahrerin aber nur leicht verletzt wurde, so die Polizei. Zur Abklärung wurde sie dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeuges. Die Westerwaldstraße war für diesen Zeitraum voll gesperrt. Im Einsatz war die Feuerwehreinheit Rengsdorf. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort zuzüglich der Feuerwehreinsatzzentrale Rengsdorf. Außerdem waren die Polizei und der Rettungsdienst an der Unglücksstelle.