Nach Andrang in Unkel-Scheuren
Darum gibt’s in der Regel keine Flohmärkte an Sonntagen
Reger Andrang herrschte jetzt beim Hofflohmarkt in Unkel-Scheuren.
Reger Andrang herrschte jetzt beim Hofflohmarkt in Unkel-Scheuren.
Heinz-Werner Lamberz

Der Dorfflohmarkt in Unkel wird vom Organisatorenteam als Erfolg gewertet. Der Erfolg könnte nach dessen Meinung aber noch größer sein, dürfte er am Sonntag stattfinden. Unsere Zeitung schaut auf die gesetzlichen Regeln dazu.

Lesezeit 2 Minuten
Dorfflohmärkte erfreuen sich im auch im Kreis Neuwied großer Beliebtheit sowohl bei Veranstaltern als auch bei Besuchern. Allerdings fanden sie vielerorts in Rheinland-Pfalz auch an Sonntagen statt, was nach Auslegung des Sonn- und Feiertagsgesetzes nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) so nicht statthaft war.
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