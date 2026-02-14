Einzelhandel in der Deichstadt
Darum eröffnet 26-Jähriger Haushaltsgeschäft in Neuwied
Gheorghe Cararus hat den Haushaltswarenladen "Hasko" in der Mittelstraße eröffnet.
Rainer Claaßen

In der Mittelstraße hat jetzt der Laden „Hasko“ eröffnet. Der Inhaber stammt aus Moldawien, hat in Magdeburg International Business studiert – und ist auf der Suche nach einem geeigneten Standort für sein Geschäft just auf Neuwied gestoßen.

Ein Gang durch die Neuwieder Fußgängerzone kann bedrückend wirken. Es finden sich nur noch wenige attraktive Einzelhandelsgeschäfte, aber viel Leerstand und auch eine Menge Ramschangebote. Doch es gibt auch positive Nachrichten: Im oberen Bereich der Mittelstraße gab es vor wenigen Tagen eine Neueröffnung.

