Verteilzentrum im Distelfeld
Darum entschied sich Versandriese Amazon für Neuwied
Im Amazon-Verteilzentrum in Neuwied ist jeder Schritt minutiös durchgeplant. Die Nähe zum Logistikzentrum in Koblenz sei dabei p
Im Amazon-Verteilzentrum in Neuwied ist jeder Schritt minutiös durchgeplant. Die Nähe zum Logistikzentrum in Koblenz sei dabei praktisch, so das Unternehmen.
Svenja Wolf

Einer der größten Player im Gewerbegebiet Distelfeld ist der Versandriese Amazon. Tausende Päckchen laufen hier Tag für Tag vom Band. Aber was hat die Milliardenfirma überhaupt nach Neuwied verschlagen? Und möchte sie weiter in die Stadt investieren?

Lesezeit 1 Minute
Seit nunmehr sieben Jahren rollen die Pakete über das Band des Amazon-Verteilzentrums in Neuwied. In dieser Zeit hat sich der Versandriese gut in der Region etabliert und feste Strukturen aufgebaut. Und er will sogar noch weiter in den Standort investieren: Bald sollen beispielsweise E-Cargo-Bikes zum Einsatz kommen.
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