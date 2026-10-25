Pläne für Rheinbrücke bei Linz Darum blieb es bei einer Vision auf alten Karten Andreas Winkelmann 25.10.2026, 17:00 Uhr

i Die B266 verläuft von Kripp nach Linz über die Fähre. Doch alte Karten bezeugen, dass einst eine Trasse über den Rhein und sogar bis zur A3 geplant war. Luis Loth

Zwischen Kasbach und Kripp zeichnen alte Karten eine Rheinbrücke, die nie gebaut wurde. Warum die Pläne für die Verbindung von B42 und B266 scheiterten – und welche Erinnerung eine Eiche bis heute bewahrt.

Wer noch einen Straßenatlas oder eine Generalkarte aus der Mitte der 1980er-Jahre oder aus noch früherer Zeit hat, wird zwischen der Bundesstraße 42, kurz nördlich vor dem Abzweig Kasbach, und Kripp auf der anderen Rheinseite eine meist gestrichelte oder schwach grau gezeichnete Linie erkennen: eine geplante Rheinbrücke.







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