Auftritt im Heimatdorf
Daniel Dorfkind begeistert bei Melsbacher Kinderkonzert
Bei dem vierten Melsbacher Kinderkonzert wird Daniel Dorfkind (links) von Tim Mohr verstärkt.
Bei dem vierten Melsbacher Kinderkonzert wird Daniel Dorfkind (links) von Tim Mohr verstärkt.
Jörg Niebergall

Daniel Dorfkind verwandelte das Bürgerhaus in Melsbach in eine Mitmachbühne, die Groß und Klein begeisterte. Mit eingängigen Melodien und pädagogischem Feingefühl wird bei ihm Musik zum Erlebnis – und die Spenden fließen in lokale Bildung.

Lesezeit 1 Minute
Bei den Heimspielen im Melsbacher Bürgerhaus dreht Daniel Dorfkind so richtig auf. Bei seinem vierten Kinderkonzert wurde er jetzt von Tim Mohr verstärkt. Das Haus war gut gefüllt, und Kinder, Eltern sowie Großeltern genossen das Mitmachprogramm sichtlich.

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