Die große Sommerbaustelle, die Sanierung der L264, schreitet voran. Bald sollen die Asphaltarbeiten im Bereich der Ortsdurchfahrt Puderbach abgeschlossen sein. Danach geht es in Urbach weiter.

Derzeit laufen die Arbeiten auf Hochtouren, um zumindest die Asphaltarbeiten der L264 im Bereich der Ortsdurchfahrt Puderbach zeitnah zu beendet – eine große Maschine ist hier unter anderem im Einsatz. Lange dauert es nicht mehr, danach schließen sich Maßnahmen in Urbach an. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) erklärte auf Anfrage am Mittwoch, 20. August: „Nach derzeitigem Stand wird die Ortsdurchfahrt Ende nächster Woche für den Verkehr freigegeben.“

Bereits Mitte Juli starteten die Arbeiten zur Sanierung der L264, die Puderbach und Urbach verbindet. Die Fahrbahn war in einem schlechten Zustand, sodass eine Erneuerung für dringend notwendig erachtet wurde. Begonnen wurde mit dem rund 500 Meter langen Bereich in Puderbach zwischen dem Kreisverkehrsplatz am Supermarkt Lidl und der Gemeindestraße Ackerweg. In der Fahrbahn wurden rund zehn Zentimeter Asphaltschichten abgefräst, dann werden Deck- und Binderschicht eingebaut.

Kosten von rund 1,5 Millionen Euro

„ Um die Anbindung der Anlieger während der Bauzeit soweit wie möglich zu gewährleisten, ist die Baumaßnahme in vier Abschnitte aufgeteilt. Der Verkehr wird wegen der Vollsperrung für circa zwei Monate über die L265 durch Dürrholz und Linkenbach umgeleitet“, erklärte der LBM Anfang Juli in seiner Pressemitteilung.

Sobald die Arbeiten in Puderbach beendet sind, ist Urbach an der Reihe. Hier wird der circa zwei Kilometer lange Ausbaubereich in vier Bauabschnitte aufgeteilt, so der LBM. Der Verkehr wird dann nochmals für rund drei Monate über die L265 umgeleitet. „Im Zuge der Maßnahme werden im Auftrag der Verbandsgemeindewerke Schächte, Schieber und Hydranten in beiden Ortsdurchfahrten ausgetauscht“, so der LBM.

Den Zuschlag für die öffentlich ausgeschriebene Maßnahme erhielt die Firma G. Koch aus Westerburg. Die Baukosten von rund 1,5 Millionen Euro trägt das Land.