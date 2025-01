Spatenstich in Neustadt Damit Bücherei und Sportler ein neues Zuhause bekommen 30.01.2025, 11:00 Uhr

i Die Vertreter von Politik, Verwaltung, Sportverein, Gemeindebücherei und Planungsbüro packen beim ersten Spatenstich für das mehr als 4 Millionen Euro teure Projekt an. Daniel Rühle

Das alte Gebäude voller Feuchtigkeit und Schimmel ist weg – nun kann der Bau des neuen Traktes am Neustädter Sportplatz beginnen. Dort sollen Sportler und die Gemeindebücherei ihr neues Zuhause finden. Die Bauweise ist eine besondere.

„Was lange währt, wird endlich gut“ – mit diesen Worten leitete Neustadts Ortsbürgermeister Thomas Junior seine kleine Rede anlässlich des ersten Spatenstichs für das neue Gebäude am Sportplatz an der Wied ein. Nicht nur die Sportler sollen in dem neuen Trakt eine moderne Bleibe finden, auch die Gemeindebücherei soll im Neubau einziehen – im Obergeschoss.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen