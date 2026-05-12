38,4 Millionen für die Stadt Dafür will Neuwied Geld aus dem Sondervermögen ausgeben Viktoria Schneider 12.05.2026, 05:00 Uhr

i Teile der Elisabethstraße sollen mit dem Geld aus dem Sondervermögen saniert werden. Viele der angestrebten Projekte hat die Stadt wegen der angespannten Haushaltslange lange nicht angehen können, das soll sich jetzt ändern. Maja Wagener

Lange wurde in Neuwied nur notdürftig investiert – eine hohe Schuldenlast bremste die Stadt aus. Das soll sich jetzt ändern: Mit Mitteln aus dem Sondervermögen des Landes will sie eine ganze Bandbreite an Projekten anpacken. Hier einige Beispiele.

Investitionen in Bildung, Klima, Energie oder Verkehr: Das alles macht ein Sondervermögen des Landes möglich. 5,45 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung, etwa 3,5 Milliarden davon gehen direkt an die Kommunen. Auch Neuwied will fleißig investieren und hat eine Maßnahmenliste zusammengestellt, die der Stadtrat kürzlich abnickte.







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