Lange wurde in Neuwied nur notdürftig investiert – eine hohe Schuldenlast bremste die Stadt aus. Das soll sich jetzt ändern: Mit Mitteln aus dem Sondervermögen des Landes will sie eine ganze Bandbreite an Projekten anpacken. Hier einige Beispiele.
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Investitionen in Bildung, Klima, Energie oder Verkehr: Das alles macht ein Sondervermögen des Landes möglich. 5,45 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung, etwa 3,5 Milliarden davon gehen direkt an die Kommunen. Auch Neuwied will fleißig investieren und hat eine Maßnahmenliste zusammengestellt, die der Stadtrat kürzlich abnickte.