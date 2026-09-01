Abriss Frankfurter Straße 42 Dach von einsturzgefährdetem Haus in Unkel abgetragen Sabine Nitsch 01.09.2026, 13:00 Uhr

i Der Abriss geht langsam voran, weil sichergestellt werden muss, dass die Nachbarhäuser nicht beschädigt werden. Sabine Nitsch

Das einsturzgefährdete Haus Frankfurter Straße 42 kann nur vorsichtig abgetragen werden, um Schäden an den Nachbarhäusern zu verhindern. Heute entscheidet sich, ob die Innenstadt wieder frei ist und welche Route der Festzug nehmen muss.

Die Stadt Unkel hat einen Plan B. Für den Fall, dass die Frankfurter Straße noch gesperrt bleiben muss, weil der Abriss des Hauses Nr. 42 noch nicht beendet werden konnte, wurde für die Planungen des Wein- und Heimatfestes, das vom 4. bis 6. September in der Unkeler Innenstadt auf dem Willy-Brandt-Platz stattfindet, vorsorglich eine Alternative geplant.







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