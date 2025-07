Vorsicht bei Haustürgeschäften mit angeblichen Handwerkern im Kreis Neuwied. Zwei Hausbesitzer in Waldbreitbach sind nach Auskunft der Polizei kürzlich Opfer von „Dach-Haien“ geworden. Auch die Kreishandwerkerschaft warnt vor dieser perfiden Masche.

Anfang Juli sind zwei Hausbesitzer in Waldbreitbach in die Falle sogenannter Dach-Haie getappt. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Straßenhaus boten die vermeintlich professionellen Dachdecker bei einem Haustürgeschäft den Eigentümern an, deren Dächer und Dachrinnen zu einem vergleichsweise niedrigen Preis zu erneuern. Kurz vor Abschluss der Arbeiten forderten sie plötzlich einen unverhältnismäßig hohen Geldbetrag für ihre Leistungen.

Der Polizei liegen derzeit keine konkreten Täterhinweise vor. In beiden Fällen seien jedoch von den Tätern zwei weiße Transporter genutzt worden. Bei dubiosen Haustürgeschäften wie diesen rät die Polizei der Bevölkerung, sie in Kenntnis zu setzen.

„Ein seriöser Dachdecker macht keine Haustürgeschäfte.“

Ralf Winn, Kreishandwerksmeister Neuwied

Eine solche Abzockmasche ist auch der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald ein Dorn im Auge, aber letztlich kein neues Phänomen. „Sie suchen sich einen Ort und grasen den ab. Manche fliegen sogar mit Kameradrohnen über das Haus vom Nachbarn und behaupten, sie hätten dort auch etwas gesehen“, berichtet der Neuwieder Kreishandwerksmeister Ralf Winn, der selbst Dachdeckermeister ist. Die Dach-Haie würden sich erst aus dem jeweiligen Ort zurückziehen, wenn sie wüssten, dass Polizei und Medien über ihre Machenschaften informieren würden.

In den Neuwieder Stadtteilen Oberbieber und Irlich seien sie vor Kurzem auch aufgetaucht. Sie würden ihre Arbeit zwar schnell, aber unsauber machen. „Da wird beispielsweise die Überdeckung nicht eingehalten, weil man dabei Material sparen kann“, erklärt Winn. Der Kreishandwerksmeister rät, sich nicht auf solche Haustürgeschäfte einzulassen, sondern sich einen Kostenvoranschlag von seinem Dachdecker vor Ort einzuholen. Verbraucher sollten sich nicht unter Druck setzen lassen.

Wirtschaftlich angespannte Lage spielt Dach-Haien in die Karten

Dach-Haie würde man relativ schnell erkennen: Sie klingeln ohne vorherigen Auftrag an der Haustür und bieten ihre Handwerksleistungen an. Außerdem seien sie mit Fahrzeugen ohne jegliche Beschriftung des Handwerksbetriebs unterwegs und hätten meist ein auswärtiges Nummernschild. „Ein seriöser Dachdecker macht keine Haustürgeschäfte“, betont Winn.

Außerdem bestünden sie meistens auf Barzahlung. Die wirtschaftlich angespannte Lage der Privathaushalte und auch die Situation, dass Fachbetriebe aus der Region nicht immer kurzfristig zur Verfügung stehen, würden den Plänen solcher Abzocker in die Karten spielen. Darunter leiden am Ende nicht nur die geschädigten Hausbesitzer, sondern auch die Dachdeckerbetriebe in der Region, denen mögliche Aufträge verloren gehen.