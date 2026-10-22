Guten Morgen, Kreis Neuwied
Da klingelt die Lieferkasse
Ganze 241 Mal hat ein Mann aus Koblenz bereits beim Lieferdienst Uber Eats bestellt.
Ganze 241 Mal hat ein Mann aus Koblenz bereits beim Lieferdienst Uber Eats bestellt.
Carsten Koall. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal geht es um den Kampf gegen den inneren Schweinehund und auch um die Frage, was am Ende günstiger ist: selbst kochen oder Essen bestellen?

Lesezeit 1 Minute
Wenn der Tag lang ist und der Hunger groß, gibt es sicherlich viele – mich eingeschlossen –, die aus Bequemlichkeit eine Pizza, einen Burger oder gleich eine ganze Sushi-Box bestellen. Manchmal auch mehrmals pro Monat. Aber keiner isst wohl so oft Fast Food wie ein Mann aus Koblenz, der allein in diesem Jahr schon 241 Bestellungen beim Lieferdienst Uber Eats getätigt hat.
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