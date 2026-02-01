Zuerst eine ausgefallene Currywurst, dann ein paar leckere Pralinen: Erneut strömten am Wochenende die Massen nach Neuwied, um sich am Gaumenschmaus zu probieren. Wie haben die Standbetreiber die diesjährige Veranstaltung erlebt?
Lesezeit 2 Minuten
„Wir als Schausteller beziehungsweise Imbissbudenbetreiber sind total froh, dass uns gerade im Januar die Möglichkeit gegeben wird, uns zu präsentieren“, konnte Currywurst-Urgestein-Philipp Meyer aus Neuwied schon am Sonntagmittag ein erstes Fazit des dreitägigen Innenstadtspektakels „Currywurst trifft Chocolart“ ziehen.