Standbetreiber ziehen Bilanz Currywurstfestival in Neuwied bleibt Publikumsmagnet Jörg Niebergall 01.02.2026, 16:00 Uhr

i Bei den Meyers war am Sonntag mächtig was los. Damit sind die Betreiber beim Currywurstfestival in Neuwied nicht allein – die Bilanz fällt positiv aus. Jörg Niebergall

Zuerst eine ausgefallene Currywurst, dann ein paar leckere Pralinen: Erneut strömten am Wochenende die Massen nach Neuwied, um sich am Gaumenschmaus zu probieren. Wie haben die Standbetreiber die diesjährige Veranstaltung erlebt?

„Wir als Schausteller beziehungsweise Imbissbudenbetreiber sind total froh, dass uns gerade im Januar die Möglichkeit gegeben wird, uns zu präsentieren“, konnte Currywurst-Urgestein-Philipp Meyer aus Neuwied schon am Sonntagmittag ein erstes Fazit des dreitägigen Innenstadtspektakels „Currywurst trifft Chocolart“ ziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen