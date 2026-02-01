Standbetreiber ziehen Bilanz
Currywurstfestival in Neuwied bleibt Publikumsmagnet
Bei den Meyers war am Sonntag mächtig was los. Damit sind die Betreiber beim Currywurstfestival in Neuwied nicht allein – die Bilanz fällt positiv aus.
Jörg Niebergall

Zuerst eine ausgefallene Currywurst, dann ein paar leckere Pralinen: Erneut strömten am Wochenende die Massen nach Neuwied, um sich am Gaumenschmaus zu probieren. Wie haben die Standbetreiber die diesjährige Veranstaltung erlebt?

Lesezeit 2 Minuten
„Wir als Schausteller beziehungsweise Imbissbudenbetreiber sind total froh, dass uns gerade im Januar die Möglichkeit gegeben wird, uns zu präsentieren“, konnte Currywurst-Urgestein-Philipp Meyer aus Neuwied schon am Sonntagmittag ein erstes Fazit des dreitägigen Innenstadtspektakels „Currywurst trifft Chocolart“ ziehen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren