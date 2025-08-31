Vor der Bühne das Tanzbein schwingen, sich auf den Treppen der Goethe-Anlagen mit Decke oder Klappstuhl gemütlich machen, oder dann doch lieber bei Don Terrinos Genussmanufaktur einen leckeren Cocktail oder das indische Kichererbsen-Curry mit Kokosmilch genießen – Wenn die Stadt Neuwied Ende August zum „Creole Sommer“ einlädt und der Wettergott mitspielt, kommen nicht nur die Musikfans, um einen herrlichen Spätsommerabend zu verbringen. Schätzungsweise 500 Besucher waren an jedem der Tage in das hübsch dekorierte Ambiente gekommen und hätten, wenn die Musik weitergespielt hätte, wohl gleich die Nacht zum Tage gemacht.

Creole Sommer am Freitag mit „Rody Reyes & Havanna con Klasse": Das Repertoire der Hachenburger reicht vom traditionellen Son (Stil Buena Vista) bis Salsa, Merengue, Bachata und Reggaeton. Mit Cumbia, Reggae und Ska brachte „El Flecha Negra" am Samstagabend südamerikanische Leichtigkeit auf den „Creole Sommer". Cristian Kata (rechts) ist Leadsänger der Freiburger Truppe.

Es waren dann auch am Freitag und Samstag zwei solcher Tage, wobei alles stimmte. Die beiden Bands „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ aus Hachenburg und „El Flecha Negra“ aus Freiburg dürften zu den Besten ihres Faches gehören. Und da es bis in den Westerwald nicht ganz so weit ist, hatte Rody Reyes seinen munteren Fanclub gleich mitgebracht. „Wenn ich mit euch tanzen soll, komme ich auch von der Bühne“, animierte der gebürtige Kubaner seine Fans. Das brauchte er dann aber doch nicht, denn spätestens, wenn er und seine Musikerkollegen loslegten, kam Bewegung in die Menge. Salsa, Merengue, Bachata und traditionelle kubanische Musik, da fühlte man sich gleich wie in der Karibik.

Ein erfrischender Stilmix aus lateinamerikanischen Rhythmen, Cumbia, Reggae und Ska, das war auch am Samstag beim Auftritt der fünf Breisgauer von „El Flecha Negra“ um Leadsänger Cristian Kata das Rezept für einen mitreißenden Abend voller lateinamerikanischer Leichtigkeit. Zum Festival-Finale entführte „Uusikuu” die Zuhörerinnen und Zuhörer in die goldene Ära des finnischen Tangos von den 1930er- bis zu den 1960er-Jahren.

Drei Tage lang Musik mit der kreativen Vermischung unterschiedlichster Einflüsse und Kulturen: Neuwied machte wieder einmal deutlich wie scheinbar Fremdes nicht nur miteinander harmonieren, sondern etwas Neues schaffen kann. Fortsetzung erwünscht.