Nach der Betriebsversammlung Coveris-Werk in Neuwied steht wohl vor Schließung 11.11.2025, 17:00 Uhr

i Das Neuwieder Coveris-Werk steht vor der Schließung. Jörg Niebergall

Der Neuwieder Traditionsstandort für die Herstellung von Verpackungen steht vor dem Aus. Die Coveris-Unternehmensführung plant die Schließung des Werks, auch wenn Betriebsrat und Verdi noch nicht aufgegeben haben.

Auch nach der Betriebsversammlung am Montag deutet alles darauf hin, dass die Unternehmensführung des Verpackungsherstellers Coveris den Standort Neuwied schließen wird. Offenkundig brachte das Fortführungskonzept, an dem der Betriebsrat zusammen mit Verdi und der Technologieberatungsstelle Mainz gearbeitet hatten, die führenden Konzernköpfe nicht zum Umdenken.







