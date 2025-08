Coveris in Neuwied schließt zum Jahresende

Der Paukenschlag kam am Freitagmittag: Die Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass es für Coveris in Neuwied nicht weitergeht.

Schlechte Nachrichten für rund 100 Coveris-Mitarbeiter und den Standort Neuwied: Der Coveris-Werk in der Deichstadt macht dicht, die Produktion wird komplett nach Ungarn verlagert. Die Belegschaft des Verpackungsherstellers wurde am Freitag um 13 Uhr informiert, wie unsere Zeitung erfahren hat.

„Coveris in Neuwied schließt zum Jahresende“, sagt ein Betriebsratsmitglied, das namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch. Die Produktion wird an den Coveris-Standort im ungarischen Pirto verlagert, zum Ende des ersten Quartals 2026 soll dies abgeschlossen sein, also bis Ende März.

„Das war eine Frage der Zeit.“

Ein Betriebsratsmitglied zur Schließung

Vor einem Jahr gab es bereits eine Restrukturierung im Neuwieder Werk, in diesem Zusammenhang gingen 2024 und 2025 bereits rund 100 Mitarbeiter freiwillig. Damals hieß es aus der Zentrale in Wien, dass man betriebsbedingte Kündigungen ausschließen will und der Standort „Zukunftspotenzial“ habe. Das sieht inzwischen anders aus.

Für die etwa 100 Personen, die jetzt noch da sind, soll ein Sozialplan greifen, ihnen soll auch der Wechsel an einen anderen Coveris-Standort in Warburg (NRW), Halle (Sachsen-Anhalt), Rohrdorf (Bayern) und Pirto (Ungarn) angeboten werden, heißt es aus dem Betriebsrat. Ob das aber für viele Kollegen infrage kommt? Der nächste dieser Orte sei etwa drei Stunden von Neuwied entfernt, viele Mitarbeiter seien bis zu 40 Jahre in der Deichstadt beschäftigt.

Für den Betriebsrat kam die Nachricht von der Schließung nicht überraschend, „das war eine Frage der Zeit“. Das Produkt war zwar durchaus profitabel, der Neuwieder Standort aber nicht mehr, weil Aufträge an andere Standorte ausgelagert worden waren, heißt es. Andere Mitarbeiter hätten nach der Restrukturierung vor einem Jahr hingegen die Hoffnung gehabt, dass es für Coveris in Neuwied weitergeht.

Jetzt stehen die Verhandlungen mit Verdi und dem Betriebsrat an, angesetzt wurde der Beginn für Mitte August. „Also mitten in der Haupturlaubszeit, wenn die Hälfte des Betriebsrats gar nicht da ist“, so der Betriebsrat.