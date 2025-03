Um die Bezeichnung „Geheimtipp“ zu erhalten, ist die Reihe „Melsbacher Comedy Abend“ viel zu gut besucht. Auch am Sonntag war das Bürgerhaus des Ortes wieder bis zum letzten Platz gefüllt. Überraschend ist es dennoch, dass sich jährlich anlässlich des „Kulturwochenendes“ Comedians, die sonst in großen Sälen und vor TV-Kameras auftreten, am Fuße des Westerwaldes ein Stelldichein geben. Die Konstellation aus dem ortsansässigen Künstler Daniel „Dorfkind“ Koch, dem umtriebigen Bürgermeister Holger Klein und dem in Lahnstein ansässigen Comedian Roberto Capitoni macht es möglich. Seit mittlerweile zehn Jahren (mit Unterbrechung während der Pandemie) gibt es im Bürgerhaus Ende März viel zu lachen.

Ein spontaner Gast

Diesmal kam eine Überraschung hinzu: Der angekündigte Künstler Frank Fischer hatte am Veranstaltungstag krankheitsbedingt abgesagt – gegen 13 Uhr hängte sich Capitoni, der für die Auswahl der Künstler zuständig ist, ans Telefon, um Ersatz zu finden. Mit Erfolg: Ill-Young Kim setzte sich spontan in Köln ans Steuer und kam pünktlich zum Auftakt der Veranstaltung an.

Gemeinsam mit Capitoni und dem angekündigten Musik-Comedian Daniel Helfrich sorgte er für einen Abend, der sicher zu den Highlights dieser Reihe zählt.

Während Capitoni, der kürzlich seinen 60. Geburtstag feiern konnte (falls er das als Anlass zum Feiern wahrgenommen hat), brachte Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm „60 ist das neue 40“, in dem er mit seinem Alter kokettiert. Kein Wunder, dass er damit den Nerv des Publikums trifft, von denen nicht wenige die Freuden und Leiden des Älterwerdens aus eigener Erfahrung kennen.

i Wenn Bühnenkünstler eine Kamera sehen, fühlen sie sich magisch angezogen – Daniel Helfrich (links) und Roberto Capitoni. Rainer Claaßen

Ill-Young Kim arbeitet geschickt mit den Vorurteilen, mit denen er aufgrund seiner Abstammung konfrontiert wird: Seine Eltern sind Koreaner, er selbst ist aber im Großraum Köln aufgewachsen, und kennt so beide Kulturen sehr gut. Er demonstriert mit seinen zum Teil sehr respektlosen Beobachtungen sehr schön, dass bei übertriebener „Political Correctness“ der Humor auf der Strecke bleibt. Dennoch: Viele seiner Scherze würden, wenn sie nicht von einem selbst Betroffenen vorgetragen würden, einen seltsamen Beigeschmack haben. Wenn Kim über die angebliche kulinarische Vorliebe von Asiaten für Hunde scherzt – ein Thema, das sich durch das Programm zieht – ist immer klar, dass dabei auch herrschende Vorurteile zum Ziel der Komik gemacht werden. Das sorgte in Melsbach ebenso für ausgelassene Lacher wie seine Anekdoten von den Dreharbeiten der Fernsehserie „Die Wanderhure“, in der er einen mongolischen Schamanen spielte. Die von ihm angekündigte Fortsetzung mit dem Titel „Die Rache des Hurensohns“ wird es allerdings wohl kaum geben.

Viel Wortakrobatik

Daniel Helfrich gelang es geschickt, das Publikum in seine Vorträge am Keyboard einzubinden. Bei seiner Wortakrobatik und den originellen Verknüpfungen musste das Publikum gelegentlich etwas nachdenken, bis es die Tiefe der Scherze erfassen konnte. Umso größer war dann die Freude, wenn die Absicht verstanden wurde – charmant gab der Comedian dafür gelegentlich auch Hinweise. Seine abgedrehten Ideen führte er mit grober Konsequenz zu Ende – etwa, wenn er diverse Songs von Elvis zu einer eigenwilligen Weihnachtsgeschichte zusammenführte. Aus „It’s not or never“ wird dann – bezogen auf Maria und Josef – „Die waren clever“. Großartig auch seine Aneinanderreihung verschiedener Ohrwürmer.

Als der Abend nach fast zweieinhalb Stunden zu Ende ging, hätten viele der Besucher sicher noch Lust auf mehr gehabt – doch für den relativ geringen Eintrittspreis haben sie definitiv eine Menge geboten bekommen.

i War glücklich mit dem gelungenen Abend: Ortsbürgermeister Holger Klein. Rainer Claaßen

Bürgermeister Klein bedankte sich mit jeweils einer Flasche Wein und einem Regenschirm bei den Künstlern – die gaben den Dank zurück, denn eine mit so viel Sorgfalt umgesetzte Show ist keine Selbstverständlichkeit. Auch der Rahmen mit perfektem Sound, einer gelungenen Lightshow und hervorragendem Catering trägt dazu bei, dass alle sich schon auf die Fortsetzung im kommenden Jahr freuen, die dann wieder an einem Freitagabend stattfinden wird.