Karibik im Glas
Cocktail versüßt Neuwiedern den deutschen WM-Auftakt
Prost: Mohamed Bawil präsentiert seinen Cocktail "Swimming Pool".
Prost: Mohamed Bawil präsentiert seinen Cocktail "Swimming Pool".
Jörg Niebergall

Was könnte besser geeignet sein, als ein Cocktail mit Blue-Curaçao-Likör, wenn die DFB-Auswahl auf ihren ersten WM-Gegner trifft? Das dachte sich Mohamed Bawil von der Neuwieder Bar „La Cuba“ und mixte einen „Swimming Pool“.

Lesezeit 2 Minuten
Die Suche nach dem passenden Getränk für den Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM war überraschend schnell beendet. Schon ein kurzer Blick in die Cocktailkarte des Restaurants und der Cocktailbar „La Cuba“ in der Neuwieder Mittelstraße genügte, um einen Favoriten auszumachen: den „Swimming Pool“.

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