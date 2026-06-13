Was könnte besser geeignet sein, als ein Cocktail mit Blue-Curaçao-Likör, wenn die DFB-Auswahl auf ihren ersten WM-Gegner trifft? Das dachte sich Mohamed Bawil von der Neuwieder Bar „La Cuba“ und mixte einen „Swimming Pool“.
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Die Suche nach dem passenden Getränk für den Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM war überraschend schnell beendet. Schon ein kurzer Blick in die Cocktailkarte des Restaurants und der Cocktailbar „La Cuba“ in der Neuwieder Mittelstraße genügte, um einen Favoriten auszumachen: den „Swimming Pool“.