Karibik im Glas Cocktail versüßt Neuwiedern den deutschen WM-Auftakt Jörg Niebergall 13.06.2026, 16:00 Uhr

i Prost: Mohamed Bawil präsentiert seinen Cocktail "Swimming Pool". Jörg Niebergall

Was könnte besser geeignet sein, als ein Cocktail mit Blue-Curaçao-Likör, wenn die DFB-Auswahl auf ihren ersten WM-Gegner trifft? Das dachte sich Mohamed Bawil von der Neuwieder Bar „La Cuba“ und mixte einen „Swimming Pool“.

Die Suche nach dem passenden Getränk für den Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM war überraschend schnell beendet. Schon ein kurzer Blick in die Cocktailkarte des Restaurants und der Cocktailbar „La Cuba“ in der Neuwieder Mittelstraße genügte, um einen Favoriten auszumachen: den „Swimming Pool“.







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